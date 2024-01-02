РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: без світла залишилися кілька сотень сімей

Російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе. Внаслідок атаки сотні сімей залишилися без світла. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Близько опівночі в області працювала ППО. ППК «Схід» знищили 6 шахедів — у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах», — написав він.
За словами Лисака, у Криворізькому районі уламки БПЛА пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися кілька сотень сімей. Фахівці вже все відновили.
Крім того, росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Інформації про загиблих та постраждалих немає.
Глава регіону уточнив, що в області триває повітряна тривога. Він закликав не залишати укриття.
Нагадаємо, 2 січня росіяни атакували Київську область та Київ ударними дронами. Внаслідок роботи ППО у столиці зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі.