РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: без світла залишилися кілька сотень сімей

Російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе. Внаслідок атаки сотні сімей залишилися без світла. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Близько опівночі в області працювала ППО. ППК «Схід» знищили 6 шахедів — у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах», — написав він.



За словами Лисака, у Криворізькому районі уламки БПЛА пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися кілька сотень сімей. Фахівці вже все відновили.



Крім того, росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Інформації про загиблих та постраждалих немає.



Глава регіону уточнив, що в області триває повітряна тривога. Він закликав не залишати укриття.



Нагадаємо, 2 січня росіяни атакували Київську область та Київ ударними дронами. Внаслідок роботи ППО у столиці зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі.