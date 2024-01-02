В Киеве возникли пожары из-за падения обломков сбитых дронов

Россияне атаковали Киевскую область и Киев ударными дронами. В результате работы ПВО в столице зафиксировано падение обломков и возникли пожары. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что в столице прогремели взрывы. В частности, в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили, что в Деснянском районе, предварительно, есть возгорание на территории жилой застройки. Подразделения ГСЧС и полиции следуют на места вызовов. Вероятные повреждения и наличие пострадавших уточняются.

Также в КГВА сообщили о вероятном падении обломков в Голосеевском районе столицы.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что по состоянию на 04:00 в столице, в результате атаки российских БпЛА нет критических разрушений. Зафиксировано падение нескольких обломков дронов на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа «Шахед» — 90 единиц для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 87 дронов.