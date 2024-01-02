Упавший с российского самолета боеприпас взорвался в Воронежской области, разрушены дома

Разрушенные дома в Воронежской области — результат падения боеприпаса с российского самолeта. Фото: Baza

В России сообщают о «прилете» в селе Петропавловка Воронежской области. Взрывом, который слышали и местные жители, снесло половину улицы. По сообщению губернатора Воронежской области Александра Гусева, причиной взрыва стало падение с российского самолета боеприпаса.

Местные жители делятся видео с воронкой после взрыва и сообщают о «прилете», который случился около 9:00 часов утра.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев сообщил, что в Петропавловке взорвался российский боеприпас. При этом, что именно это был за боеприпас, не сообщается.

«Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях», — заявил он.

Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка якобы перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

Воронежская область РФ граничит с Украиной со стороны Луганской области. Село Петропавловка находится в 150 километрах от границы с Украиной.

Напомним, российские войска рано утром 2 января запустили по Украине ракеты, в том числе «Кинжалы». Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах.