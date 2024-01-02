ВС РФ выпустили по Украине около 11 «Кинжалов» — омбудсмен

Российские войска сегодня, 2 января, выпустили по Украине около 11 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.



«Враг коварно и жестоко обстреливает гражданское население Украины. По всей стране раздаются взрывы от российских ракет», — написал омбудсмен.



По состоянию на утро 2 января, в результате атаки почти в каждом районе Киева имеются повреждения гражданской инфраструктуры, поднимаются пожары. Есть пострадавшие. Харьков — более 40 раненых, 1 женщина погибла.



«РФ выпустила по Украине около 11 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», — резюмировал он.

Напомним, Российская Федерация выпустила по Украине 35 ударных беспилотников ночью, 2 января. Силы ПВО уничтожили все цели.