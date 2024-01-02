Боєприпас, що впав з російського літака, вибухнув у Воронезькій області, зруйновано будинки

Зруйновані будинки в Воронезькій області — результат падіння боєприпасу з російського літака. Фото: Baza

У Росії повідомляють про «приліт» у селі Петропавлівка Воронезької області. Вибухом, який чули й місцеві мешканці, знесло половину вулиці. За повідомленням губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, причиною вибуху стало падіння з російського літака боєприпасу.

Місцеві жителі діляться відео після вибуху та повідомляють про «приліт», який стався близько 9:00 ранку.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що у Петропавлівці вибухнув російський боєприпас. При цьому, що це був за боєприпас, не повідомляється.

«Шановні жителі Воронезької області, сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано попередньо в семи домоволодіннях», — заявив він.

Мешканців кількох вулиць селища Петропавлівка нібито перевозять до пунктів тимчасового розміщення, зокрема до пансіону у Коротояк.

Воронезька область РФ межує з Україною з боку Луганської області. Село Петропавлівка знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, російські війська рано-вранці 2 січня запустили по Україні ракети, у тому числі «Кинджали». Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають і в інших регіонах.