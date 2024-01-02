На Орехов Запорожской области оккупанты сбросили авиабомбы: разрушен целый подъезд, ранена женщина

Ударом российской авиабомбы в Орехове разрушен целый подъезд многоэтажного дома. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска авиабомбами атаковали Орехов Запорожской области. Ударом разрушен целый подъезд, есть раненая. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«В 09:30 оккупанты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов», — рассказал он.

В результате удара поврежден дом, разрушен целый подъезд. Есть раненая.

«С ранениями в больницу доставлена жительница одной из квартир дома — 75-летняя женщина», — отметил Малашко.

Напомним, число жертв ракетного удара по Запорожью 29 декабря составило девять человек, 30 декабря в городе было объявлено днем траура.