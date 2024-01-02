На Оріхів Запорізької області окупанти скинули авіабомби: зруйновано цілий під'їзд, поранено жінку

Ударом російської авіабомби в Оріхові зруйновано цілий під'їзд багатоповерхового будинку. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська авіабомбами атакували Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під'їзд, є поранена. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«О 09:30 окупанти завдали два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів», — розповів він.

Внаслідок удару пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Є поранена.

«З пораненнями до лікарні доставлено мешканку однієї з квартир будинку — 75-річну жінку», — зазначив Малашко.

Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю 29 грудня становила дев'ять осіб, 30 грудня в місті було оголошено днем жалоби.