Графиков отключений света в Киеве не будет — гендиректор Yasno

После сегодняшней атаки РФ дронами и ракетами критической инфраструктуры Киева, графиков отключений не будет. Об этом заявил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.



Несмотря на повреждения сетей в столице и области из-за ракетных атак, по словам Коваленко, «все в целом нормально».



«По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет», — написал он у себя в Facebook.



Коваленко также добавил, что нужно лишь некоторое время на восстановление сетей после повреждения, поблагодарив силы ПВО, которые смогли сбить более 70 ракет.



Напомним, сегодня с утра Киев подвергся ракетной атаке, в результате падения обломков есть разрушения и пострадавшие.



Ранее стало известно, что после российской атаки на Киев и Киевскую область погибли трое мирных жителей, еще более 50 человек были ранены.