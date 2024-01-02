Графіків відключень світла в Києві не буде — гендиректор Yasno

Після сьогоднішньої атаки РФ дронами та ракетами критичної інфраструктури Києва, графіків відключень не буде. Про це заявив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.



Попри пошкодження мереж у столиці та області через ракетні атаки, за словами Коваленка, «все в цілому нормально».



«По світлу все в цілому "нормально". Графіків ніяких не буде», — написав він у Facebook.



Коваленко також додав, що потрібно лише деякий час на відновлення мереж після пошкодження, подякувавши силам ППО, які змогли збити понад 70 ракет.



Нагадаємо, сьогодні з ранку Київ зазнав ракетної атаки, внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі.



Раніше стало відомо, що після російської атаки на Київ та Київську область загинули троє мирних жителів, ще понад 50 людей було поранено.