Армия РФ выпустила 99 ракет по Украине: ПВО удалось сбить 72

Сегодня, 2 января 2024 года, российская оккупационная армия атаковала Украину 99 ракетами разных типов, из которых 72 удалось уничтожить силами противовоздушной обороны. Об этом информирует телеграм-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



Основное направление удара – столица Украины. В первой волне атаковали «шахедами» с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины.



Все 35 ударных БПЛА «Shahed-136/131» были уничтожены противовоздушной обороной, о чем сообщалось ранее.



«Утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубеже пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. С 07.30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с истребителей МиГ-31К», — отметил главнокомандующий.



Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами «Калибр», а с севера – 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.



Из самолетов тактической авиации Су-35 были применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П. По предварительным результатам противник применил 99 ракет разных типов.



«Силами обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели: - 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; - 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; - 3 из 3 крылатых ракет "Калибр"», — добавил Валерий Залужный.



Напомним, в результате российской атаки ударными дронами и ракетами на Киев и Киевскую область погибло трое мирных жителей, еще 31 человек был ранен.



В Донецкой области за сутки от обстрелов россиян погибли трое гражданских, еще трое — получили ранения. В Харькове пока известно о двадцати раненых и одном убитом.