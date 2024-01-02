Новый год в окопах: волонтери привезли на передовую для ВСУ 11 тонн оливье

Оливье для ВСУ Фото: Новости Донбасса

Волонтеры в канун Нового года, доставили 31 декабря 11 тонн оливье по всей ей линии фронта, где сегодня наиболее трудно. Это Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области. Всего из Киева выехало 36 машин. Из них 16 планируют оставить для бойцов на фронте.

Об этом говорится в сюжете Новости Донбасса.

Алексей - военный, несущий службу на Бахмутском направлении на Клещиевке. Алексей рассказывает, что россияне пытаются прорвать линию обороны.

Он добавляет, что очень скучает по семье и хотел провести эти дни вместе родными.

«Мы работаем в Клещиевке, очень тяжело. Война очень изменилась и не все зависит только от тебя, а зависит и от той обстановки, которая вокруг нас. Дроны, скиды, мины. Все это летит на голову. На наши уже измученные тела. Немного тяжело. Морально тяжело. Но работаем и должны это делать», — говорит военный.

Организатор традиции «салат для солдат» - волонтер Юрий Тыра. Он придумал эту затею в 2014 году накануне нового года. На его инициативу откликнулись неравнодушные украинцы и тогда все вместе они впервые поставили рекорд Украины по приготовлению праздничного блюда. С того времени каждый год готовят всё больше и больше.

«Начинали с тонны. С тонны и один килограмм и 800 граммов. Рекорд Украины. Дети. Жены, мамы, сестры. Ребята, кто в плену погибших, кто воевал.

В этом году 11 тонн. На двух локациях для безопасности: на левом и на правом берегу резали. Даже такие как лук и морковку привезли с Яремче ребята. Там резали. Далеко, сколько солярки…да недалеко! Люди купили ребятам на фронт машины передать», — добавил волонтер.

Поддерживают инициативу волонтера многие известные украинцы. Среди них и заслуженный артист Украины – Арсен Мирзоян. Вот уже десять лет он встречает новый год на фронте.

«Важно, чтобы бойцы чувствовали внимание, что необходимо сократить эту дистанцию, которая называется фронт где-то там. Нужно научиться, как говорится, смотреть бойцам в глаза», — говорит артист.