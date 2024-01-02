Новий рік в окопах: волонтери привезли на передову для ЗСУ 11 тонн олів'є

Волонтери напередодні Нового року доставили 31 грудня 11 тонн олів'є по всій лінії фронту, де сьогодні найбільш важко. Це Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області. Загалом із Києва виїхало 36 машин. Із них 16 планують залишити для бійців на фронті.

Про це йдеться у сюжеті Новини Донбасу.

Олексій – військовий, який несе службу на Бахмутському напрямку на Кліщіївці. Олексій розповідає, що росіяни намагаються прорвати лінію оборони.

Він додає, що дуже сумує за сім'єю і хотів провести ці дні разом рідними.

«Ми працюємо у Кліщіївці, дуже важко. Війна дуже змінилася і не все залежить тільки від тебе, а залежить і від тієї ситуації, яка навколо нас. Дрони, скиди, міни. Все це летить на голову. На наші вже змучені тіла. Трохи тяжко. Морально тяжко. Але працюємо і маємо це робити», — каже військовий.

Організатор традиції «салат для солдатів» – волонтер Юрій Тира. Він вигадав цю витівку у 2014 році напередодні нового року. На його ініціативу відгукнулися небайдужі українці, і тоді всі разом вони вперше поставили рекорд України з приготування святкової страви. З того часу щороку готують дедалі більше.

«Починали з тонни. З тонни та один кілограм та 800 грамів. Рекорд України Діти. Дружини, мами, сестри. Хлопці, хто у полоні загиблих, хто воював.

Цього року 11 тонн. На двох локаціях для безпеки: на лівому та правому березі різали. Навіть такі як цибулю та моркву привезли з Яремче хлопці. Там різали. Далеко, скільки солярки ... та недалеко! Люди купили хлопцям на фронт машини передати», - додав волонтер.

Підтримують ініціативу волонтера багато відомих українців. Серед них і заслужений артист України – Арсен Мірзоян. Ось уже десять років він зустрічає новий рік на фронті.

«Важливо, щоб бійці відчували увагу, що необхідно скоротити цю дистанцію, яка називається фронт десь там. Потрібно навчитися, як кажуть, дивитися бійцям у вічі», — каже артист.