Украинцам в оккупации российские захватчики планируют предоставлять доступ в интернет по паспорту

Жителям временно оккупированных территорий российские захватчики планируют предоставлять доступ в интернет по паспорту. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Оккупанты планируют ввести обязательную верификацию с паспортом пользователей интернета. То есть, все пользователи должны иметь паспорт России, чтобы иметь возможность и в дальнейшем получать услуги», — говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что это усилит контроль за местными жителями, ведь оккупанты постоянно ищет и обновляет базу «нелояльных граждан».