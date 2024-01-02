Українцям в окупації російські загарбники планують надавати доступ до інтернету за паспортом

Жителям тимчасово окупованих територій російські загарбники планують надавати доступ до інтернету за паспортом. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти планують запровадити обов'язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Тобто всі користувачі повинні мати паспорт Росії, щоб мати можливість і надалі отримувати послуги», — йдеться в повідомленні.

У ЦНС додають, що це посилить контроль за місцевими жителями, адже окупанти постійно шукають та оновлюють базу «нелояльних громадян».