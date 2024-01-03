Норвегия отправит в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия отправит в Данию два истребителя F-16, чтобы способствовать обучению украинских пилотов использованию самолетов американского производства. Об этом передает Reuters.



По словам главы оборонного ведомства, Норвегия уже направила в Данию 10 инструкторов для помощи в обучении украинских пилотов.



В свою очередь, норвежские военно-воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на истребители пятого поколения F-35.



Отметим, что F-16 были в списке пожеланий Украины, поскольку страна стремится усилить свои военно-воздушные силы в войне с Россией, а Норвегия в прошлом году заявила, что присоединится к Дании, Нидерландам и другим странам в предоставлении самолетов в дар.



Напомним, первые 18 истребителей F-16, которые Нидерланды обязались поставить Украине, прибудут в Румынию на следующей неделе. Пилоты ВВС Украины уже проходят подготовку на этих самолетах в румынской авиабазе в Констанце.