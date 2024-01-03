Норвегія відправить до Данії два F-16 для навчання українських пілотів

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що Норвегія відправить до Данії два винищувачі F-16, щоб сприяти навчанню українських пілотів використанню літаків американського виробництва. Про це повідомляє Reuters.



За словами глави оборонного відомства, Норвегія вже направила до Данії 10 інструкторів для допомоги у навчанні українських пілотів.



Cвоєю чергою норвезькі військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35.



Зазначимо, що F-16 були у списку побажань України, оскільки країна прагне посилити свої військово-повітряні сили у війні з Росією, а Норвегія минулого року заявила, що приєднається до Данії, Нідерландів та інших країн у наданні літаків у дарунок.



Нагадаємо, перші 18 винищувачів F-16, які Нідерланди зобов'язалися поставити Україні, прибудуть до Румунії наступного тижня. Пілоти ВПС України вже проходять підготовку на цих літаках у румунській авіабазі у Констанці.