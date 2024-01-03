В результате «аварийного схода боеприпаса» в Воронежской области пострадали четыре человека, есть повреждения

В результате «аварийного схода боеприпаса» пострадали четыре человека, есть повреждения. Фото: Александр Гусев

В российском поселке Петропавловка Воронежской области в результате «аварийного схода боеприпаса» 2 января пострадали четверо людей, также имеются разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.



«Погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», — написал он в Telegram.



Отмечается, что из-за этого инцидента девять домов полностью разрушены, местные власти пообещали восстановить имущества.



«В тех домах, где повреждения частичные или минимальные, будут работать аварийно-восстановительные бригады», — уточнил Гусев, заявив, что в регионе «ситуация контролируемая».



Кроме того, по словам губернатора области, повреждена и местная школа. В частности, выбило часть окон и пострадала крыша.



Напомним, 2 января в России сообщают о «прилете» в селе Петропавловка Воронежской области. Взрывом, который слышали и местные жители, снесло половину улицы. По сообщению губернатора Воронежской области Александра Гусева, причиной взрыва стало падение с российского самолета боеприпаса.