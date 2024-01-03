Внаслідок «аварійного сходу боєприпасу» у Воронезькій області постраждали чотири особи, є пошкодження

Внаслідок «аварійного сходження боєприпасу» постраждали чотири особи, є пошкодження. Фото: Олександр Гусєв

У російському селищі Петропавлівка Воронезької області внаслідок «аварійного сходження боєприпасу» 2 січня постраждали четверо людей, також є руйнування. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.



«Загиблих немає. За медичною допомогою з легкими ушкодженнями звернулися чотири особи», — написав він у Telegram.



Зазначається, що через цей інцидент дев'ять будинків повністю зруйновано, місцева влада пообіцяла відновити майно.



«У тих будинках, де пошкодження часткові чи мінімальні, працюватимуть аварійно-відновлювальні бригади», — уточнив Гусєв, заявивши, що в області «контрольована ситуація».



Крім того, за словами губернатора області, пошкоджено й місцеву школу. Зокрема, вибило частину вікон та постраждав дах.



Нагадаємо, 2 січня в Росії повідомляють про «приліт» у селі Петропавлівка Воронезької області. Вибухом, який чули й місцеві мешканці, знесло половину вулиці. За повідомленням губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, причиною вибуху стало падіння з російського літака боєприпасу.