В Раде внесен законопроект о мобилизации с изминениями

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Речь идет о законопроекте №10378-1.

«Это все очень важные нормы, которые я уже долгое время отстаиваю и буду дальше бороться за это», — добавил Гончаренко.

Нардеп Алексей Гончаренко приводит основные отличия своего законопроекта от правительственного:

— право на демобилизацию после 18 месяцев службы, а не 36;

— увольнение срочников в течение 1 месяца с момента вступления закона в силу, а не 7, с отсрочкой от мобилизации в 12 месяцев вместо 6;

— право на увольнение с военной службы также инвалидам 3 группы, а не только 1 и 2 групп;

— лица с инвалидностью 3 группы не подлежат мобилизации;

— отсрочка мужчинам лиц с инвалидностью;

— отсрочка соискателям следующего уровня образования вне зависимости от специальности.