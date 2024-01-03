У Раді внесено законопроект про мобілізацію із змінами

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект щодо мобілізації. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Йдеться про законопроект №10378-1 .
«Це всі дуже важливі норми, які я вже довгий час відстоюю і далі боротимуся за це», — додав Гончаренко.
Нардеп Олексій Гончаренко наводить основні відмінності свого законопроекту від урядового:
- право на демобілізацію після 18 місяців служби, а не 36;
- звільнення строковиків протягом 1 місяця з моменту набрання чинності законом, а не 7, з відстрочкою від мобілізації в 12 місяців замість 6;
— право на звільнення з військової служби також інвалідам 3 групи, а не лише 1 та 2 груп;
- Особи з інвалідністю 3 групи не підлягають мобілізації;
- Відстрочка чоловікам осіб з інвалідністю;
— відстрочення претендентам на наступний рівень освіти незалежно від спеціальності.