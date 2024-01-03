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У Раді внесено законопроект про мобілізацію із змінами

03 січня 2024, 17:40

У Раді внесено законопроект про мобілізацію із змінами

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект щодо мобілізації. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Йдеться про законопроект №10378-1 .

«Це всі дуже важливі норми, які я вже довгий час відстоюю і далі боротимуся за це», — додав Гончаренко.

Нардеп Олексій Гончаренко наводить основні відмінності свого законопроекту від урядового:

- право на демобілізацію після 18 місяців служби, а не 36;

- звільнення строковиків протягом 1 місяця з моменту набрання чинності законом, а не 7, з відстрочкою від мобілізації в 12 місяців замість 6;

— право на звільнення з військової служби також інвалідам 3 групи, а не лише 1 та 2 груп;

- Особи з інвалідністю 3 групи не підлягають мобілізації;

- Відстрочка чоловікам осіб з інвалідністю;

— відстрочення претендентам на наступний рівень освіти незалежно від спеціальності.

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