В Одесской области полиция предотвратила заказное убийство

В Одесской области полицейские предотвратили заказное убийство. Об этом сообщает Нацполиция.

В полиции сообщили, что жизнь своего соседа житель Одесской области оценил в 10 тисяч долларов.

По предворительной информации житель одного из сел Одесского района решил убить своего соседа, с которым у него были неприязненные отношения. Для этого он искал исполнителей.

«Он потребовал только подтверждения преступления. Жизнь односельчанина злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов. Заплатить деньги исполнителям он пообещал после выполнения работы», — добавили в полиции.

Для обеспечения алиби заказчик на несколько дней до убийства уехал из дома и должен был вернуться только после совершения преступления.



Как только заказчик приехал для передачи денег, его задержали.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. За совершенное жителю Одесской области грозит пожизненное заключение.