Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Одещині поліція запобігла замовному вбивству

03 січня 2024, 18:52

На Одещині поліція запобігла замовному вбивству

На Одещині поліцейські запобігли замовному вбивству. Про це повідомляє Нацполіція.

У поліції повідомили, що життя свого сусіда мешканець Одеської області оцінив у 10 тисяч доларів.

За попередньою інформацією, мешканець одного з сіл Одеського району вирішив убити свого сусіда, з яким у нього були неприязні стосунки. Для цього він шукав виконавців.

«Він зажадав лише підтвердження злочину. Життя односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші виконавцям він пообіцяв після виконання роботи», - додали в поліції.

Для забезпечення алібі замовник на кілька днів до вбивства виїхав із дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.

Щойно замовник приїхав для передачі грошей, його затримали.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне мешканцю Одеської області загрожує довічне ув'язнення.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

 

ТЕГИ

Місця
Одеська область
Події
замовне вбивство
Інше
Поліція сусід

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:45
На Херсонщині через російський обстріл загинула літня жінка — ОВА
14:16
Загарбники шукають фейкових спостерігачів на «вибори президента» — ЦНС
12:58
На Луганщині загарбники збираються перетворити колонію на катівню — ОВА
12:30
В окупованому Маріуполі «швидкі» відмовляються приїжджати на виклик — міськрада
12:20
Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення
11:40
Окупанти намагаються наступати на Часів Яр — Сирський
10:58
Підпільники виявили у Севастополі радіолокаційну станцію окупантів
10:34
Село під Запоріжжям зазнало російського обстрілу, двоє загиблих
09:30
Війська РФ залишили деякі позиції в районі Вербового — Генштаб ЗСУ
08:00
Вибухи у Севастополі: мешканці бачили спалах у районі аеродрому Бельбек
01:03
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 січня
21:05
В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:44
Полковник окупаційної «поліції» та опер обікрали будинок на Херсонщині
13:50
На Оріхів Запорізької області окупанти скинули авіабомби: зруйновано цілий під'їзд, поранено жінку
10:17
У Маріуполі загарбники використовують тактику «живого щита»
09:35
У Повітряних силах допускають запуск «Калібрів» з Чорного моря
16:28
Збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання: у Донецьку загарбники шукають людей з українськими паспортами
12:19
У захоплених Донецьку та Харцизьку пролунали вибухи, повідомляють про «прильоти»
11:51
В окупованому Луганську лунають вибухи
усі новини
20:25
«ДНР» замислилася, чим опалювати селища після закриття шахт
19:55
Янукович залишився без прес-секретаря
19:24
У зв'язку з масштабними обстрілами Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання
18:52
На Одещині поліція запобігла замовному вбивству
18:17
Україна та Росія провели найбільший обмін полоненими за час великої війни
17:40
У Раді внесено законопроект про мобілізацію із змінами
17:16
У Києві затримали колишнього українського чиновника, який працював на ФСБ РФ
17:14
У Києві загинули 30 людей через повітряну атаку РФ, рятувальні роботи завершено
16:40
«Телемарафон» критикують за райдужну картину війни — NYT
15:49
У Черкасах почнуть збирати пікапи Isuzu для ЗСУ
15:35
В ОВА розповіли, де на Донеччині відновлюють газопостачання
15:11
На Донеччині стартувала евакуація місцевих жителів: деталі
14:45
На Херсонщині через російський обстріл загинула літня жінка — ОВА
14:18
Війська РФ вдарили ракетами по Авдіївці: є жертви
14:16
Загарбники шукають фейкових спостерігачів на «вибори президента» — ЦНС
13:49
Внаслідок «аварійного сходу боєприпасу» у Воронезькій області постраждали чотири особи, є пошкодження
13:25
Норвегія відправить до Данії два F-16 для навчання українських пілотів
12:58
На Луганщині загарбники збираються перетворити колонію на катівню — ОВА
12:55
Заступників голови Донецької ОДА звільнили з посад — джерело
12:30
В окупованому Маріуполі «швидкі» відмовляються приїжджати на виклик — міськрада
усі новини
ВІДЕО
Обмін полоненими Фото: Офіс омбудсмена Україна та Росія провели найбільший обмін полоненими за час великої війни
03 січня, 18:17
Денис Куликовський. Фото: Новини Донбасу Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення
03 січня, 12:20
Робота ППО в Білгороді. Кадр із відео У Білгороді пролунали потужні вибухи
02 січня, 22:27
Фото: Східний варіант В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
02 січня, 21:05
HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ» Фото: Оперативний ЗСУ ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»
02 січня, 19:36
Олів'є для ЗСУ Фото: Новини Донбасу Новий рік в окопах: волонтери привезли на передову для ЗСУ 11 тонн олів'є
02 січня, 17:24

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама