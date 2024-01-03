На Одещині поліція запобігла замовному вбивству

На Одещині поліцейські запобігли замовному вбивству. Про це повідомляє Нацполіція.

У поліції повідомили, що життя свого сусіда мешканець Одеської області оцінив у 10 тисяч доларів.

За попередньою інформацією, мешканець одного з сіл Одеського району вирішив убити свого сусіда, з яким у нього були неприязні стосунки. Для цього він шукав виконавців.

«Він зажадав лише підтвердження злочину. Життя односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші виконавцям він пообіцяв після виконання роботи», - додали в поліції.

Для забезпечення алібі замовник на кілька днів до вбивства виїхав із дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.

Щойно замовник приїхав для передачі грошей, його затримали.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне мешканцю Одеської області загрожує довічне ув'язнення.