На Одещині поліція запобігла замовному вбивству

На Одещині поліцейські запобігли замовному вбивству. Про це повідомляє Нацполіція.
У поліції повідомили, що життя свого сусіда мешканець Одеської області оцінив у 10 тисяч доларів.
За попередньою інформацією, мешканець одного з сіл Одеського району вирішив убити свого сусіда, з яким у нього були неприязні стосунки. Для цього він шукав виконавців.
«Він зажадав лише підтвердження злочину. Життя односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші виконавцям він пообіцяв після виконання роботи», - додали в поліції.
Для забезпечення алібі замовник на кілька днів до вбивства виїхав із дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.
Щойно замовник приїхав для передачі грошей, його затримали.
Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне мешканцю Одеської області загрожує довічне ув'язнення.