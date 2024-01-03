Янукович остался без пресс-секретаря

Беглый президент Виктор Янукович, который сбежал с Украины в 2014 году остался без пресс-секретаря.

Об этом сообщил уже бывший пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

По словам Юрия Кирасира, он перестал сотрудничать с Янукувечем еще в октябре 2022 года, но все же продалжает получать запросы о получении комментариев или об организации интервью с Янукувичем от коллег.

«Осенью 2022 года я в обратился к Виктору Федоровичу и Александру Викторовичу с просьбой о прекращении нашего сотрудничества. Насыщенный рабочий график и постоянные командировки не позволяли мне проводить достаточно времени со своими близкими и реализовывать собственные проекты», — написал он в Fecebook.

По его словам, с 1 октября 2022 года он перестал исполнять функции пресс-секретаря, и уже более года работаэт над собственными проектами.

Напомним, Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год.

22 февраля 2014 года беглый президент Виктор Янукович дал последнее интервью в Украине, пообещав не уезжать из страны, после чего сразу скрылся.

В феврале 2022 года ДБР сообщило о новом подозрении Януковичу – из-за подстрекательства военнослужащих к дезертирству.