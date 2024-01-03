Янукович залишився без прес-секретаря

Президент-втікач Віктор Янукович, який втік з України у 2014 році, залишився без прес-секретаря.

Про це повідомив колишній прес-секретар Януковича Юрій Кірасир.

За словами Юрія Кірасира, він перестав співпрацювати з Янукувечем ще в жовтні 2022 року, але все ж таки продовжує отримувати запити про отримання коментарів, або про організацію інтерв'ю з Янукувичем від колег.

«Восени 2022 року я звернувся до Віктора Федоровича та Олександра Вікторовича з проханням про припинення нашої співпраці. Насичений робочий графік та постійні відрядження не дозволяли мені проводити достатньо часу зі своїми близькими та реалізовувати власні проекти», - написав він у Fecebook.

За його словами, з 1 жовтня 2022 року він перестав виконувати функції прес-секретаря, і вже понад рік працює над власними проєктами.

Нагадаємо, Янукович обіймав посаду президента України з 2010року по 2014 рік.

22 лютого 2014 року Віктор Янукович дав останнє інтерв'ю в Україні, пообіцявши не виїжджати з країни, після чого відразу зник.

У лютому 2022 року ДБР повідомило про нову підозру Януковичу через підбурювання військовослужбовців до дезертирства.