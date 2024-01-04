Глава дипломатии ЕС призвал передать Украине ракеты большей дальности

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что Украина должна получить ракеты большей дальности. Об этом он говорил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, сообщил Боррель в Тwitter.

«Хорошая дискуссия с министром иностранных дел Польши Сикорским. Мы разделяем растущую обеспокоенность по поводу усиления российских воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в частности, с помощью ракет большей дальности и зенитных ракет», — написал глава дипломатии. ЕС.

Ранее с аналогичным призывом выступил Радослав Сикорский. Также он призвал ужесточить санкции против России.

Напомним, во Франции заявили, что Украина в порядке самообороны в соответствии с Уставом ООН имеет право наносить ответные удары по территории страны-агрессора России, в частности по Белгороду.