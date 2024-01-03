Франция назвала обстрел Белгорода правом Украины на самооборону

Во Франции заявили, что Украина в порядке самообороны в соответствии с Уставом ООН имеет право наносить ответные удары по территории страны-агрессора России, в частности по Белгороду.

Об этом говорится на сайте МИД Франции.

В МИД Франции напомнили, что существует государство-агрессор Россия, которое «осуществляет стратегию террора путем умышленных ударов по основным объектам гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право».

В то же время Украина «действует в порядке самообороны, в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

«У России есть возможность положить конец этому конфликту и сопровождающим его человеческим трагедиям, за что она несет полную ответственность», — подчеркнули в министерстве.

Для этого Россия должна вывести все войска с международно признанной территории Украины, объясняет Париж.

«Это необходимое условие для восстановления крепкого мира и сохранения международного порядка, основанного на праве», — констатировали в МИД Франции.