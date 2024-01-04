Глава дипломатії ЄС закликав передати Україні ракети більшої дальності

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що Україна має отримати ракети більшої дальності. Про це він говорив із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, повідомив Боррель у Twitter.

«Гарна дискусія з міністром закордонних справ Польщі Сікорським. Ми поділяємо стурбованість, що зростає, з приводу посилення російських повітряних атак на громадянську інфраструктуру України. Ми погодилися з необхідністю посилити нашу військову підтримку України, зокрема за допомогою ракет більшої дальності та зенітних ракет», — написав голова дипломатії. ЕС.

Раніше з аналогічним закликом виступив Радослав Сікорський. Також він закликав посилити санкції проти Росії.

Нагадаємо, у Франції заявили , що Україна в порядку самооборони відповідно до Статуту ООН має право завдавати ударів у відповідь по території країни-агресора Росії, зокрема по Білгороду.