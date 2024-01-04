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В Крыму обнаружен морской беспилотник с 500 кг взрывчатки — Baza

04 января 2024, 12:10

В Крыму обнаружен морской беспилотник с 500 кг взрывчатки — Baza

На побережье Крыма обнаружен морской беспилотник. Сейчас спецслужбы проверяют информацию, что на его борту может находиться около 500 кг взрывчатки. Об этом сегодня сообщил российский телеграм-канал Baza.

Отмечается, что безэкипажное плавательное средство было найдено сегодня утром на берегу Черного моря, на территории базы отдыха «Уют», недалеко от города Саки. 

«Место, где был обнаружен беспилотник, сейчас оцеплено. Работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщила Baza.

Официальной информации пока нет, говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму бухту города Феодосия покинули два российских судна после удара по десантному кораблю «Новочеркасск» в ночь на 26 декабря.

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