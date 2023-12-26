В оккупированном Крыму бухту покинули два российских судна

Во временно оккупированном Крыму бухту города Феодосия покинули два российских судна после удара по десантному кораблю «Новочеркасск» в ночь на 26 декабря.
Об этом сообщает Крым.Реалии
По информации СМИ, это произошло через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар «Новочеркасск».
При этом, как отмечает издание, из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли не представлялось возможным.
По мнению журналистов, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере ЧФ России.
Читайте также:Силы обороны Украины уничтожили 13 ударных БПЛА и десантный корабль РФ «Новочеркасск»