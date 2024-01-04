У Криму знайдено морський безпілотник з 500 кг вибухівки — Baza

На узбережжі Криму знайдено морський безпілотник. Наразі спецслужби перевіряють інформацію, що на його борту може бути близько 500 кг вибухівки. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza.

Наголошується, що безекіпажний плавальний засіб було знайдено сьогодні вранці на березі Чорного моря, на території бази відпочинку «Затишок», неподалік міста Саки.

«Місце, де було виявлено безпілотник, зараз оточене. Працюють правоохоронці», — повідомила Baza.

Офіційної інформації наразі немає, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму бухту міста Феодосія залишили два російські судна після удару по десантному кораблю «Новочеркаськ» у ніч проти 26 грудня.