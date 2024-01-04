Заммэра одного из городов в Одесской области разоблачили на «откатах»

Фигурант дела об откатах. Фото: Прокуратура Одесской области

Служба безопасности разоблачила на «откатах» заместителя городского головы – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства одной из местных громад в Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.



По материалам следствия, в обмен на взятку чиновник обещал предпринимателям победу в «строительном» тендере, финансируемом из бюджета города.



Сумма взятки составила 10% общей стоимости подряда, а за отказ платить «откат», чиновник угрожал создать бизнесменам искусственные препятствия при рассмотрении и согласовании тендерной документации.

Чиновник получил взятку перед задержанием. Фото: СБУ

Заместителю мэра грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По данным следствия, заместитель председателя горсовета наладил схему систематического получения взяток.



«За победу в тендерах и заключение с ними договоров на выполнение строительных работ, полагался "откат" в размере 10% суммы договора», — отметили в областной прокуратуре Одесской области.



Напомним, начальника отдела одного из отделов полиции Старобельского райуправления ГУНП в Луганской области и его подчиненного разоблачили на вымогательстве и получении взяток.