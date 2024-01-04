Заступника мера одного з міст на Одещині викрили на «відкатах»

Фігурант справи про відкати. Фото: Прокуратура Одеської області

Служба безпеки викрила на «відкатах» заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині, повідомляє пресцентр СБУ.



За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у «будівельному» тендері, який фінансується з бюджету міста.



Сума хабаря склала 10% від загальної вартості підряду, а за відмову платити «відкат», чиновник погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди при розгляді та погодженні тендерної документації.

Чиновник отримав хабар перед затриманням. Фото: СБУ

Заступнику мера загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, заступник голови міськради налагодив схему систематичного одержання хабарів.



«За перемогу у тендерах та укладання з ними договорів на виконання будівельних робіт, вимагався "відкат" у розмірі 10% від суми договору», — зазначили в обласній прокуратурі Одеської області.



Нагадаємо, начальника відділу одного з відділів поліції Старобільського райуправління ГУНП у Луганській області та його підлеглого викрили на здирництві та отриманні хабарів.