Оккупанты ударили по Станиславу: село обесточено, есть жертвы

Российская армия ударила по Станиславу Херсонской области сегодня днем, 4 января. В результате атаки в населенном пункте отсутствует свет, есть жертвы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний местный житель. Женщина, 48 лет, попала под обстрел в автомобиле. У нее диагностировали контузию», — написал он.



Кроме того, пострадал мужчина 1969 года рождения.



Глава региона добавил, что вражеским огнем повреждены частные дома и автомобили. Также в населенном пункте пропал свет.



Напомним, оккупанты выпустили по Херсонской области 486 снарядов, в результате обстрела два человека погибли.