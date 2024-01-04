Два человека погибли в Херсонской области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки

Оккупанты выпустили по Херсонской области 486 снарядов, в результате обстрела два человека погибли. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин по состоянию на 06:00 четверга.

«За прошедшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 486 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон агрессор выпустил 19 снарядов», — написал он.

«Из-за российской агрессии два человека погибли», — подчеркнул Прокудин.

По данным ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение в Херсонском районе, территорию предприятия в Бериславе.