Окупанти вдарили по Станіславу: село знеструмлено, є жертви

Російська армія вдарила по Станіславу на Херсонщині сьогодні вдень, 4 січня. Внаслідок атаки в населеному пункті відсутнє світло, є жертви. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Травми, несумісні з життям, одержав 61-річний місцевий житель. Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автомобілі. У неї діагностували контузію», — написав він.



Крім того, постраждав чоловік 1969 року народження.



Глава регіону додав, що ворожим вогнем пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Також у населеному пункті зникло світло.



Нагадаємо, окупанти випустили по Херсонській області 486 снарядів, внаслідок обстрілу двоє людей загинули.