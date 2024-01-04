В Донецкой области энергетики в течение декабря восстановили свет для почти 400 тысяч семей

Энергетики в Донецкой области в течение декабря восстановили свет для почти 430 тысяч семей.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК Донецкие электросети.

«В декабре ДТЭК Донецкие электросети, несмотря на обстрелы и непогоду, продолжал восстановление электрооборудования, поврежденного из-за боевых действий. За месяц электричество удалось вернуть в 770 населенных пунктов Донбасса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электричество снова получают около 430 семей прифронтового региона. Всего же за второй год войны энергетики возобновили электроснабжение почти 3 млн семей.

В том числе за последнюю неделю года специалисты ДТЭК Донецкие электросети возобновили электроснабжение в 342 населенных пунктах, свет в дома 168 тысяч семей.