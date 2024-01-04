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На Донеччині енергетики протягом грудня відновили світло для майже 400 тисяч сімей

04 січня 2024, 20:05

На Донеччині енергетики протягом грудня відновили світло для майже 400 тисяч сімей

Енергетики на Донеччині протягом грудня відновили світло для майже 430 тисяч сімей.

Про це повідомляється на сайті ДПЕК Донецькі електромережі.

«У грудні ДТЕК Донецькі електромережі, незважаючи на обстріли та негоду, продовжував відновлення електрообладнання, пошкодженого через бойові дії. За місяць електрику вдалося повернути до 770 населених пунктів Донбасу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що електрику знову одержують близько 430 сімей прифронтового регіону. Усього ж за другий рік війни енергетики відновили електропостачання майже 3 млн. сімей.

У тому числі за останній тиждень року фахівці ДПЕК Донецькі електромережі відновили електропостачання у 342 населених пунктах, світло до будинків 168 тисяч сімей.

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