В России заявили об атаке на Крым более 30 беспилотников

В ночь на 5 января территория временно оккупированного Крымского полуострова подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В Минобороны РФ утверждают, что предотвратили атаку БПЛА, якобы запущенных со стороны Украины.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинский беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Мониторинговый канал «Крымский ветер» написал, что взрывы были слышны в населенном пункте Саки. Также сообщалось, что Крымский мост был на некоторое время перекрыт.

Глава оккупационной администрации горда Саки Александр Овдиенко предупредил местных жителей о «возможном обнаружении обломков БПЛА и посторонних предметов на улицах, во дворах, на кровлях, газонах, деревьях».

Наплмним, что в Сакском районе Крыма расположен аэродром «Саки», который сейчас эксплуатируется российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Россией Крыму прозвучали взрывы.