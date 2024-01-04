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Взрывы в Крыму: движение по Крымскому мосту приостановлено

04 января 2024, 22:47

Взрывы в Крыму: движение по Крымскому мосту приостановлено

Во временно оккупированном Россией Крыму прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-канали. 

Также взрывы подтверждает, прокремлевский военный блогер Борис Рожин. 

«Противник запустил существенное кол-во беспилотников в направлении Крыма. Средства ПВО сейчас активно работают по их уничтожению. Несколько штук уже сбито, работа продолжается», — заявил он..

По информации местных пабликов, в поселке Новофедоровка Сакского района работают системы противовоздушной обороны.

Взрыв, как уточняют местные жители, также услышали и жители Евпатории. Доносятся в Евпатории и в селе Вилино.

В часности, Минобороны РФ утверждает, что в северо-западной части акватории Черного моря средствами ПВО был уничтожен БПЛА.

«Кожанова, стены и стекла ходят ходуном, очень громкие звуки, но сирены не слышно!», — сообщают в сети жители Севастополя.

Тем временем российские паблики сообщают об атаках беспилотников. Отмечается, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено

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