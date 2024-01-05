У Росії заявили про атаку на Крим понад 30 безпілотників

У ніч на 5 січня територія тимчасово окупованого Кримського півострова зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації.

У Міноборони РФ стверджують, що запобігли атакі БПЛА, нібито запущених з боку України.

«Дежурними засобами ППО було знищено та перехоплено 36 українських безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим», — йдеться у повідомленні.

Моніторинговий канал «Кримський вітер» написав, що вибухи було чути у населеному пункті Саки. Також повідомлялося, що Кримський міст було на деякий час перекрито.

Голова окупаційної адміністрації горда Саки Олександр Овдієнко попередив місцевих мешканців про «можливе виявлення уламків БПЛА та сторонніх предметів на вулицях, у дворах, на покрівлях, газонах, деревах».

Нагадаємо, що в Сакському районі Криму розташований аеродром «Сакі», який зараз експлуатується російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи.