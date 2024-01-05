В Донецк и Луганск заходит страховая компания из Крыма, на которую наложены санкции Западом

Во временно оккупированном Донецке в этом году может появиться страховая компания из аннексированного Крыма, которая находится под санкциями Запада. Об этом сообщил генеральный директор компании «Крымская первая страховая компания» Андрей Кондрашов, передает пророссийское издание ДАН.



По словам гендиректора, одно отделение уже зарегистрировано в Мариуполе, а в этом году планируется открытие в самом Донецке.



«Фактически, мы приступили к работе в «ДНР» с момента ее вхождения в состав РФ. В октябре 2022 года у нас уже были заключены первые договоры страхования и участниками общества принято решение развивать свою деятельность на всех новых территориях», — отметил он.



Кроме того, Кондрашов добавил, что офисы компании могут появиться в оккупированных Луганской, Запорожской и Херсонской областях.



Важно уточнить, что «Крымская первая страховая компания» находится под санкциями ЕС, Велико­британии, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.



Напомним, на временно оккупированных территориях Украины на год отложили обязательное страхование автомобилей по полису ОСАГО.