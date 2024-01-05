До Донецька та Луганська заходить страхова компанія з Криму, на яку накладено санкції Заходом

У тимчасово окупованому Донецьку цього року може з'явитися страхова компанія з анексованого Криму, яка знаходиться під санкціями Заходу. Про це повідомив генеральний директор компанії «Кримська перша страхова компанія» Андрій Кондрашов, передає проросійське видання ДАН.



За словами гендиректора, одне відділення вже зареєстроване у Маріуполі, а цього року планується відкриття у Донецьку.



«Фактично ми розпочали роботу в «ДНР» з моменту її входження до складу РФ. У жовтні 2022 року у нас вже було укладено перші договори страхування та учасниками товариства прийнято рішення розвивати свою діяльність на всіх нових територіях», — зазначив він.



Крім того, Кондрашов додав, що офіси компанії можуть з'явитися в окупованих Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.



Важливо уточнити, що «Кримська перша страхова компанія» під санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України на рік відклали обов'язкове страхування автомобілів за полісом ОСАГО.