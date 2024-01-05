ВСУ ударили по военной технике РФ в Донецке. «ДНР» лишь показала разбитые окна в домах

Вооруженные силы Украины ранним утром нанесли удар по военной технике российских сил в Кировском районе оккупированного Донецка. Это следует из фотографий, которые опубликовал телеграм-канал Donetsk Live.
На снимках видно остатки гусеничной техники после мощного взрыва.
«Новости Донбасса» геолоцировали место удара — оно находится на проезжей части по улице Петровского, соединяющей Петровский район и микрорайоном Текстильщик в Кировском районе Донецка.
В сети также опубликовано видео мощного взрыва, который, как отмечается, «услышал весь Донецк». Судя по силе взрыва, взорвался автомобиль с боеприпасами.
При этом в группировке «ДНР» сообщили про обстрел, умолчав, что удар наносился по военным целям.
В своем сообщении «СЦКК ДНР» заявило, что ВСУ нанесли удар по Кировскому району в 4:00 по московскому времени (3:00 по Киеву) с применением артиллерии калибром 155 мм с позиций, расположенных в районе Кураховки.
Отмечается, что в результате обстрела пострадал мужчина 1984 года рождения по улице Петровского, 125.
Также «СЦКК ДНР» лишь приводит фотографии, на которых видны повреждения жилых многоэтажных домов на улице Петровского в результате разлета осколков и взрывной волны. В основном были выбиты стекла в окнах.