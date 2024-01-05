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ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках

05 січня 2024, 12:55

ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках

Наслідки удару з техніки ЗС РФ у Донецьку. Фото: Donetsk Live Наслідки удару з техніки ЗС РФ у Донецьку. Фото: Donetsk Live

Збройні сили України рано-вранці завдали удару по військовій техніці російських сил у Кіровському районі окупованого Донецька. Це випливає із фотографій, які опублікував телеграм-канал Donetsk Live.

На знімках видно рештки гусеничної техніки після потужного вибуху.

«Новини Донбасу» геолокували місце удару — воно знаходиться на проїжджій частині вулиці Петровського, що сполучає Петрівський район з мікрорайоном Текстильник у Кіровському районі Донецька.

У мережі також було опубліковано відео потужного вибуху, який, як зазначається, «почув увесь Донецьк». Судячи з сили вибуху, взірвалася автівка з боєприпасами.

При цьому в угрупуванні «ДНР» повідомили про обстріл, промовчавши, що удар завдаваний по військових цілях.

У своєму повідомленні «СЦКК ДНР» заявило, що ЗСУ завдали удару по Кіровському району о 4:00 за московським часом (3:00 за Києвом) із застосуванням артилерії калібром 155 мм з позицій, розташованих у районі Курахівки.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1984 року народження на вулиці Петровського, 125.

Також «СЦКК ДНР» лише наводить фотографії, на яких видно пошкодження багатоповерхових житлових будинків на вулиці Петровського внаслідок розльоту осколків та вибухової хвилі. В основному були вибиті шибки у вікнах.

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