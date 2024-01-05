ГУР провело спецоперацию в Белгородской области

В Белгородской области прошла спецоперация ССО. Фото: Кадр из видео

Из-за диверсий со стороны россиян и ради защиты мирных жителей, проживающих в громадах вблизи границы РФ, бойцы ГУР провели спецоперацию в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.



«Согласно полученным разведданным, на российских позициях в грайворонском районе белгородской области высшее руководство оккупационной армии России запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы», — отметили в ГУР.



В главном управлении разведки узнали, что перед приездом московских «ревизоров» военнослужащие РФ стали проводить активные инженерные работы.



И потому, чтобы нанести россиянам урон и «ухудшить их морально-психологическое состояние», спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и провели спецоперацию.



«Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт», — добавили в военной разведке.



В результате атаки оккупантов с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах появилась информация, что россияне понесли потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.



Ранее Вооруженные силы Украины утром нанесли удар по военной технике российских сил в Кировском районе оккупированного Донецка.