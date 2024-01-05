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ГУР провело спецоперацію у Білгородській області

05 січня 2024, 13:13

ГУР провело спецоперацію у Білгородській області

У Білгородській області пройшла спецоперація ССО. Фото: Кадр із відео У Білгородській області пройшла спецоперація ССО. Фото: Кадр із відео

Через диверсії з боку росіян та заради захисту мирних жителів, які проживають у громадах поблизу кордону РФ, бійці з ГУР провели спецоперацію у Грайворонському районі Білгородської області. Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Згідно з отриманими розвідданими, на російських позиціях у грайворонському районі Білгородської області вище керівництво окупаційної армії Росії запланувало перевірку через невдоволення і скарги тамтешнього особового складу поганими умовами служби», — зазначили в ГУР.

У головному управлінні розвідки дізналися, що перед приїздом московських «ревізорів» військовослужбовці РФ почали проводити активні інженерні роботи.



І тому, щоб завдати росіянам шкоди та «погіршити їх морально-психологічний стан», спецназівці ГУР МО України спланували та провели спецоперацію.

«Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на зазначеній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт», — додали у воєнній розвідці.

Внаслідок атаки окупантів із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах з'явилася інформація, що росіяни зазнали втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.

Раніше Збройні сили України вранці завдали удару по військовій техніці російських сил у Кіровському районі окупованого Донецька.

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