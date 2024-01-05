Безуглу уволили с должности заместителя главы комитета по нацбезопасности

Народную депутатку от «Слуги народа» Марьяну Безуглу отозвали с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Вадим Ивченко.



Как сообщил собеседник NV, решение было принято единогласно. Кроме того, это решение еще должно поддержать более 226 членов Парламента. Безугла при этом остается членом комитета.



Сама депутатка также напомнила, что отставку должны поддержать народные избранники.



«Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки решения можно принять только голосованием в зале. Отдельная "благодарность" Завитневичу, инициативно поставившему на голосование такую рекомендацию», — написала чиновница.



Стоит отметить, что люди под постом народной депутатки не были разочарованы решением комитета, одобрив такое голосование.

Люди в комментариях не против исключения Безуглой. Фото: Facebook

Напомним, Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти.