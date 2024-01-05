Безуглу звільнили з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Народну депутатку від «Слуги народу» Мар'яну Безуглу відкликали з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Вадим Івченко.



Як повідомив співрозмовник NV, рішення було ухвалено одноголосно. Крім того, це рішення ще має підтримати понад 226 членів Парламенту. Безугла при цьому залишається членом комітету.



Сама депутатка також нагадала, що відставку мають підтримати народні обранці.



«Дорогий Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас:) Окрема "подяка" Завітневичу, що ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію», — написала чиновниця.



Варто зазначити, що люди під постом народної депутатки не розчарувалися рішенням комітету, схваливши таке голосування.

Люди в коментарях не проти виключення Безуглої. Фото: Facebook

Нагадаємо, Мар'яна Безуглая заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав план на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.