В домах жителей Подмосковья из-за аномальных морозов лопаются батареи, в квартирах появился иней

В квартирах жителей Подмосковья из-за отсутствия отопления появился иней. Фото: Baza

Из-за аномальных морозов жители Подмосковья остались зимой без отопления и горячей воды. Температура в их квартирах падает с каждым днем — аварийные бригады не справляются с починкой батарей. Об этом сегодня сообщил российский телеграм-канал Baza.

Отмечается, что заморозки в Подольске, Химках, Балашихе и Люберцах ударили по батареям в подъездах, они не выдержали перепадов температур и лопнули.

«В Климовске (микрорайон Подольска) без отопления остались почти 20 тысяч человек: теперь в их квартирах всего 8–19 градусов тепла. Люди замерзают, по их словам, администрация города не отвечает на заявки», — пишет Baza.

Такая же ситуация в Химках: некоторые выживают без отопления с конца декабря. По словам жильцов дома на Ленинском проспекте, сантехник лишь измерил температуру их батарей и ушёл, а Мосэнерго просит ждать и объявляет, что у бригады слишком много заявок.

По данным издания, горячей воды и тепла также нет в домах на Строителей, Чкалова, Юбилейном проспекте и на улице Бабакина. По словам пострадавших, температура в некоторых квартирах опустилась ниже десяти градусов.

А вот жители военного городка в Солнечногорске, по их словам, мерзнут в своих домах с конца осени. Администрация объяснила им, что проблема возникла из-за ржавых труб, и попросила «как-нибудь пережить зиму». После заморозков отопление исчезло окончательно.

Напомним, 4 января из-за пожара на подстанции в Москве три района остались без света и отопления в 24-градусный мороз.