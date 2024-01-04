Три района Москвы в исторический мороз остались без отопления и света: горит подстанция

Из-за пожара на подстанции в Москве три района остались без света и отопления в 24-градусный мороз. Фото: Baza

Три района Москвы остались без света и отопления из-за пожара на подстанции. Об этом сообщили телеграм-каналы Baza и Mash.

Отмечается, что подстанция вспыхнула на Высоковольтном проезде в Москве. В результате инцидента жильцы более 20 многоэтажных домов остались без тепла и света.

«На месте работают несколько экипажей пожарных. Что стало причиной пожара, пока неизвестно», — сообщают в Baza.

В свою очередь, Mash отмечает, что от этой трансформаторной подстанции питаются, в частности, дома в Бибирево, Отрадном и Медведково.

«Как долго сидеть без света и части обогрева — неизвестно, аварию пытаются в максимально короткие сроки ликвидировать коммунальщики», — отметили в канале.

Baza сообщила, что температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов тепла в исторические для столицы морозы. В Москве сейчас 24 градуса мороза.

Напомним, ранее в Железногорске Курской области РФ заявили о «воздушной атаке со стороны ВСУ», после которой исчез свет и приостановлена подача воды.